vor 21 Min.

23-Jährige wird nach Bude-6-Kampf geschlagen

Die 23-Jährige wurde dabei verletzt. Hinweise zu den drei unbekannten Täter gibt es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine 23-jährige Frau ist durch Faustschläge verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau zusammen mit einem 22-jährigen Mann am Pfingstmontag gegen 1 Uhr in Mönchsdeggingen vom Gelände des Bude-6-Kampfes auf dem Weg nach Hause. Dabei trafen sie auf drei, ihnen unbekannte, männliche Personen. Einer der drei Männer schlug plötzlich und ohne Grund auf die 23-jährige Frau mit seinen Fäusten ein. Ihr 22-jähriger Begleiter wurde von den anderen beiden Männern festgehalten. Anschließend flüchteten die drei Täter zu Fuß. Durch die Faustschläge wurde die 23-Jährige verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Weder die Geschädigte noch ihr Begleiter konnten Angaben zu den drei Tätern machen. Hinweise an die Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)