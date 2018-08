23-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Der junge Mann schleudert über die regennasse Fahrbahn der B 25.

Leicht verletzt worden ist ein 23 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall am Freitag. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann kurz nach 6 Uhr auf der B 25 von Wallerstein in Richtung Marktoffingen. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit geriet er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann quer über die regennasse Fahrbahn und kam im Straßengraben links der Fahrbahn zum Stehen. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. Die Polizei wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Marktoffingen bei der Unfallaufnahme unterstützt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (pm