vor 47 Min.

24-Jährigem wird versuchter Totschlag vorgeworfen

Der junge Mann war erst auf seine Eltern losgegangen. Als die Polizei kam, fuhr er mit dem Traktor auf sie zu. Die Beamten schossen auf den jungen Mann.

Wie im überregionalen Bayernteil unserer Zeitung berichtet, ist ein Mann in Wieseth (Landkreis Ansbach) von der Polizei angeschossen worden. Der 24-Jährige war auf seine Eltern losgegangen, die hatten die Beamten verständigt.

Der junge Mann griff auch die Polizisten an, wie ein Sprecher am Dienstag sagte: Der Mann sei mit einem Traktor-Vorderlader auf die Einsatzkräfte losgefahren. Ein Polizist sei verletzt, mehrere Einsatzfahrzeuge zum Teil schwer beschädigt worden. Der Mann habe die Beamten so stark gefährdet, dass diese sich nur durch den Einsatz der Schusswaffe helfen konnten, so der Sprecher.

Der verletzte 24-Jährige befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus. Zwischenzeitlich hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Ansbach gegen den Festgenommenen Haftantrag wegen versuchten Totschlags gestellt. (dpa)

Themen folgen