Polizeibeamte haben am Donnerstag in der Friedrich-Ebert-Straße eine 24-jährige E-Scooter-Fahrerin kontrolliert. An ihrem Fahrzeug war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Sie durfte nicht weiterfahren und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. (AZ)

