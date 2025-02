Raser prallt in Nördlingen mit Mietauto gegen Laterne

Der Übermut eines 24-Jährigen in Nördlingen hat am Sonntagnachmittag in einem hohen Sachschaden geendet. Laut Polizei fuhr der junge Mann einen Neuwagen, einen Audi A5, mit überhöhter Geschwindigkeit aus einer Ausfahrt in Nördlingen aus. Er verlor dabei die Kontrolle und prallte frontal gegen eine Laterne. Der Aufprall war so stark, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 62.500 Euro entstand. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. (AZ)

