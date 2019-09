vor 5 Min.

25.000 Dachplatten für die Spitalkirche

In Nördlingen wird die Spitalkirche in der Innenstadt saniert. Dachdecker Karsten Seidler fängt gerade an, 700 Quadratmeter Fläche mit rund 25000 Platten zu decken.

Plus In der Nördlinger Innenstadt wird derzeit ein Gotteshaus aufwendig saniert. Die Arbeiten dauern wohl noch bis zum kommenden Frühjahr an.

Von Ronald Hummel

Nach dem Osterfest 2018 begannen die Arbeiten zur umfassenden Sanierung der Nördlinger Spitalkirche. Grundlegendes ist bereits abgeschlossen: Unter anderem wurde der Turm mit 25 Pfählen stabilisiert, die Seitenwände stabil vernadelt und der Dachstuhl statisch gefestigt. Kerstin Kopp vom städtischen Bauamt und Architektin Susanne Moser-Knoll erläuterten unserer Zeitung vor Ort, woran derzeit gearbeitet wird.

So wird das Dach der Nördlinger Spitalkirche sturmfest gemacht Letzte Arbeiten im Dachgestühl über dem Schiff schließen die Zimmerleute gerade ab, mit der Eindeckung des Dachs über dem Chor wurde gerade begonnen. Insgesamt gilt es, 700 Quadratmeter Dachfläche mit etwa 25.000 Ziegeln einzudecken. Jeder Zweite wird sturmfest geklammert und hält somit einen ungeklammerten Ziegel mit fest. Wenige Meter darunter vollenden die Steinmetze gerade die Überarbeitung des Fenster-Maßwerks. „Substanzerhaltung hatte dabei wie überall Vorrang gegenüber dem Austausch von Material“, so Susanne Moser-Knoll. Architekturbüro und Steinmetz-Firma erstellten dazu gemeinsam eine genaue Schadens-Kartierung. „Abgeschlagene Nasen haben wir mit Mörtel ergänzt“, erklärt Martin Munzinger von der Steinmetzfirma Herbst aus Dinkelsbühl, „Risse füllten wir auf.“ Wo der Dogger-Sandstein marode war, tränkte man ihn mit einer Mischung aus Quarz und Alkohol; letzterer verdunstete zügig und ließ den gefestigten Quarz als Stabilisator zurück. Wo es nicht anders ging, wurden Steine aus den Mittelstreben der Fenster komplett ausgetauscht. Gerissenes, besonders filigranes Maßwerk im Oberteil vernadelten die Steinmetze unsichtbar. Die Ecksteine an den Pfeilern überarbeiteten sie ähnlich wie das Maßwerk und schlämmten sie dann in der gleichen Farbe wie der Wandputz ein. Die Struktur der Steine ist dann noch zu sehen, bildet aber farblich eine einheitliche Fläche mit der Wand. Die Experten am Bau kamen mit dem Denkmalamt überein, dass sich so die beste Ästhetik erzielen lässt. Der Naturstein von Maßwerk und Leibungen der Fenster bleibt unverändert sichtbar. Derzeit streichen die Steinmetze die Windeisen, wie die metallenen Querstreben genannt werden, mit spezieller Beschichtungsfarbe. An ihnen hängen die Glaser ab nächster Woche die Bleiglasfenster ein, die zuvor professionell gereinigt wurden. Hängen sie, werden sie innen verputzt. Sobald der gesamte Putz fertig ist, kann der Kirchenmaler die Wände innen streichen; das Gewölbe hat er bereits gestrichen, wobei sich die Rippen in Grau vom übrigen Weiß absetzen. Da die geschilderte Verzahnung der einzelnen Handwerksarbeiten bislang perfekt ineinander greift, stehe laut Architektin Moser-Knoll auch dem Gesamtplan nichts entgegen, bis zum nächsten Frühjahr fertig zu werden. Bis dahin muss noch ein neuer Glockenstuhl eingebaut und die Turmuhr vom Maler überarbeitet werden; Glocken und Uhr erhalten eine moderne Steuerung. In der Sakristei, wo der mit teerhaltigem Leim belastete Boden bereits aufwendig entsorgt wurde, überarbeitet der Schreiner noch Fenster und Türen. Zum Abschluss gelte es, die Kirche außen zu verputzen und die Außenanlagen wiederherzustellen. Auch der Kostenplan von 2,75 Millionen Euro könne nach derzeitigem Stand eingehalten werden.

