Bei Alkoholkontrollen hat die Polizei am Donnerstag in Oettingen einen 25-Jährigen leicht betrunken am Steuer erwischt. Laut Polizeibericht unterzogen sie ihn gegen 14 Uhr einem Alkoholtest. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer mit über 0,5 Promille unterwegs war. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)

