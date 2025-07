Einfach Waren gegessen hat ein 25-Jähriger am Freitag in einem Supermarkt in Nördlingen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 12.20 Uhr, der junge Mann verließ die Kasse, ohne zu bezahlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 18 Euro. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige und Hausverbot. (AZ)

