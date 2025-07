Auftritt des Chaosorchesters: Wenn der Ochsenzwinger zu klein ist

Es seien noch nie so viele Menschen an einem Chaosorchester-Konzert beteiligt gewesen, sagte die Leiterin der Rieser Musikschule, Julia Rabel, bei ihrer Begrüßung in der Mehrzweckhalle in Wallerstein: „Über 120 Musikerinnen und Musiker und so viele Gäste, dass viele von Ihnen im Nördlinger Ochsenzwinger hätten stehen müssen.“ Und tatsächlich war die Kulisse eines Jubiläumskonzertes anläßlich „25 Jahre Chaosorchester“ durchaus würdig.

Peter Urban Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wallerstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ochsenzwinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis