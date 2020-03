10:35 Uhr

26-Jähriger fährt in Nördlingen unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle ist der Polizei ein Autofahrer aufgefallen. Was bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 26-Jährigen zum Vorschein kam.

Weil er unter Drogen gestanden hat, ist ein 26-jähriger Autofahrer am Sonntag von der Polizei in Nördlingen an der Weiterfahrt gehindert worden. Den Ermittlern zufolge war der Mann am Nachmittag in der Ulmer Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei den anschließenden Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der 26-Jährige noch weitere Drogen und Drogenutensilien in seiner Wohnung hatte.

Diese Sachen wurden von den Beamten sichergestellt, der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt für einige Zeit untersagt. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige, ein erhebliches Bußgeld und ein Fahrverbot. (RN)

