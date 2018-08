vor 41 Min.

26-jähriger Nördlinger droht mit Massaker

Der Mann leidet an einer Geisteskrankheit und Wahnvorstellungen.

Der junge Mann war bereits in der Vergangenheit mit Gewaltandrohungen aufgefallen. Nun wurde er in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.

Ein 26-jähriger Nördlinger ist am Freitagnachmittag wegen Gemeingefährlichkeit in die geschlossene Psychiatrie in Donauwörth eingewiesen worden.

Nördlinger ist nicht zum ersten Mal auffällig geworden

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann bereits in der Vergangenheit wegen Gewaltandrohungen und Widerstands gegen die Polizei in Erscheinung getreten. Der Betroffene, der an einer Geisteskrankheit und Wahnvorstellungen leidet, drohte jetzt mit einem Massaker. (pm)

