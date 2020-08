11:28 Uhr

28.000 Euro Schaden nach Unfall in der Adamstraße in Nördlingen

Mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in der Adamstraße in Nördlingen. Details zum Unfallhergang sind bereits bekannt.

Eine 29-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmittag in der Adamstraße in Nördlingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau von der Maria-Penn-Straße in die Adamstraße einbiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der aus Richtung Augsburger Straße kam. Nach dem Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 28000 Euro. (pm)

