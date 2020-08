14:04 Uhr

28-jähriger Mann wütet in Bopfinger Gastwirtschaft

Erst pöbelt er die Gäste eines Gastronomie-Betriebs an, dann die Insassen eines Autos. Auch den eintreffenden Polizeibeamten gegenüber verhält er sich aggressiv.

Ein 28-jähriger Mann hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Stadt Bopfingen randaliert. Wie die Polizeidienststelle in Aalen mitteilt, pöbelte der Mann mehrere Gäste in einer Gaststätte in der Nördlinger Straße an, bedrohte sie und beschädigte zeitgleich mehrer Pflanzenkübel und Stühle im Außenbereich. Durch eine Angestellte konnte der Mann zunächst beruhigt werden. Auf seinem weiteren Weg passierte er ein Auto, in dem vier Menschen saßen. Nach Angaben der Polizei beschädigte er mit einem Stein das betreffende Auto und verpasste dem Fahrzeugführer mehrere Kopfstöße, wobei dieser leichte Kopfverletzungen davontrug. Zwischenzeitlich war auch der Wirt der Gaststätte vor Ort eingetroffen. Auch er soll postwendend angegriffen worden sein, weshalb er zurück in das Auto flüchtete.

Der 28-Jährige versuchte daraufhin mehrfach, durch einen Fensterspalt an den Wirt zu gelangen, weshalb die Fahrerin des Autos losfuhr. Der 28-jährige Mann wurde ein Stück mitgeschleift, wobei er sich ebenfalls leichte Verletzungen zuzog, teilt die Polizei mit. Nachdem zwischenzeitlich Beamte des Ellwanger Polizeireviers an der Örtlichkeit eingetroffen waren, nahm der 28-Jährige auch hier eine drohende Haltung ein und beleidigte die Polizisten. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen