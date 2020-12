vor 3 Min.

29-Jähriger wird in Bopfingen von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt

Mehrere Jugendliche werfen Schneebälle auf einen Balkon. Ein 29-Jähriger konfrontiert die Gruppe und wird verprügelt.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr haben mehrere Jugendliche Schneebälle auf den Balkon einer 28-Jährigen in der Bopfinger Hauptstraße geworfen. Wie die Polizei berichtet, ging der 29-jährige Freund der Frau daraufhin nach draußen, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Als er die Jugendlichen ansprach, wurden diese offenbar sofort aggressiv; sie rangen den Mann von hinten zu Boden, traten mit den Füßen auf ihn ein und schlugen ihn mit der Faust ins Gesicht. Der 29-Jährige stand auf und ging davon, um weiteren Ärger zu vermeiden. Von Beamten des Polizeireviers Ellwangen konnten in der näheren Umgebung kurz darauf acht Jugendliche im Alter zwischen 15 und 19 Jahren angetroffen werden. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen. PM

