29-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 29-Jähriger ist am Samstag tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße 1070 von Ohmenheim kommend in Fahrtrichtung Dehlingen unterwegs. Auf Höhe Dehlingen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb laut Polizeibericht noch an der Unfallstelle.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die L 1070 zeitweise gesperrt. (AZ)