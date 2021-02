vor 17 Min.

30 Jahre evangelischer Aschermittwoch: Als Prantl mit drei Zetteln referierte

Beeindruckte 1999 mit seinem Vortrag beim evangelischen Aschermittwoch in Dürrenzimmern: Heribert Prantl.

Plus Ausgerechnet im Jubiläumsjahr wird der evangelische Aschermittwoch des evangelischen Bildungswerks Donau-Ries nicht stattfinden. Ein Rückblick auf 30 Jahre.

Von Lisa Gilz

Es wäre das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen für den evangelischen Aschermittwoch in Dürrenzimmern gewesen. Aber auch solchen Veranstaltungen macht die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Anstatt für einen Vortrag und Austausch zusammenzukommen, steht der Aschermittwoch heuer ganz klassisch unter dem Thema des Verzichts. Teilnehmer blicken auf viele Vorträge zurück und erzählen, wer ihnen im Gedächtnis geblieben ist. Nächstes Jahr soll die Veranstaltung wieder stattfinden, einen Referenten gibt es auch schon.

30 Jahre evangelischer Aschermittwoch in Dürrenzimmern: Diese Anekdoten sind unvergessen

Christa Müller vom Evangelischen Bildungswerk Donau-Ries (EBDR) ist seit 1995 für die Veranstaltung verantwortlich. Die Vorsitzende erinnert sich jedes Jahr gerne an eine persönliche Anekdote, die sie mit dem evangelischen Aschermittwoch verbindet. „1999 war der Journalist Heribert Prantl unser Referent, und ich musste ihn damals im Schneegestöber vom Bahnhof abholen“, erzählt Müller. Er sei in das Auto gestiegen und habe sie nach dem Thema des Abends gefragt. Mit drei Zetteln bewaffnet, habe er dann einen druckreifen Vortrag über das Grundgesetz gehalten. Seit dem Vorfall sei das Vertrauen in die Fähigkeiten der Referenten gestiegen, sagt die Vorsitzende.

Auch andere Vorträge sind im Gedächtnis der Teilnehmenden geblieben. Herbert und Helga Dettweiler aus Lehmingen sind seit dem ersten evangelischen Aschermittwoch dabei. Während Helga Dettweiler sich ebenfalls gut an den Vortrag von Prantl erinnern kann, weiß ihr Mann noch, wie viele Besucher 2009 dabei waren, als der Komödiant Volker Heißmann referierte. „Die Halle war knallvoll“, erzählt Dettweiler. Das Thema sei damals Humor und Kirche gewesen. Meistens seien es einfach immer wunderbare Vorträge, sagt der Lehminger. Seine Frau hat zeitweise die Veranstaltung mitorganisiert und weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt. Referenten müsse man immer ein bis zwei Jahre im Voraus buchen. „Das Schlimme war an Aschermittwoch immer, das die Promis Skifahren sind“, lacht sie.

Ein positiver Gegenpol zu den politischen Veranstaltungen

Jürgen Adler war 1991 Vorstandsmitglied des EBDR, als die Idee zu einem evangelischen Aschermittwoch umgesetzt wurde. „Der Gedanke war, eine Veranstaltung zu organisieren, an der alle drei Dekanate teilnehmen“, sagt Adler. Er erinnert sich an Heinz Burghart, den ersten Referenten für den evangelischen Aschermittwoch. Das Thema sei damals der Golfkrieg gewesen und es habe anschließend eine lebhafte Diskussion dazu gegeben. Der evangelische Aschermittwoch sei eine Begegnungsstätte mit einem zeitnahen Thema, erklärt Adler. „Aber Gesundheit und Rücksichtnahme sind dieses Jahr wichtiger.“

Kommt 2022 zum evangelischen Aschermittwoch: Axel Piper. Bild: Hummel

Das versteht Gertrud Beck aus Ebermergen auch. Trotzdem bedauert sie, dass dieses Jahr die Veranstaltung ausfalle. Der evangelische Aschermittwoch sei für sie und ihren Mann ein fester Termin in Kalender. Der positive Ansatz gefalle ihnen besonders. „Es geht einfach nicht darum, über andere herzuziehen. Die Veranstaltung ist ein gutes Programm gegen den politischen Aschermittwoch“, sagt Beck.

Im nächsten Jahr soll der evangelische Aschermittwoch wieder in Dürrenzimmern stattfinden. Ob dabei das 30-jährige Bestehen nachgeholt wird, steht noch nicht fest. „Der Referent für dieses Jahr, Regionalbischof Axel Piper, hat für nächstes Jahr aber schon zugesagt“, sagt Christa Müller und freut sich, wenn die Veranstaltung nächstes Jahr wieder stattfinden kann.

