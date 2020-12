vor 17 Min.

30 Zentimeter ab: Warum Annalena (10) aus Fremdingen ihre Haarpracht spendete

Plus Im Fernsehen erfährt die junge Fremdingerin von Haarspenden für krebskranke Kinder. Kurz vor Weihnachten dieses Jahr stand sie vor der Entscheidung für ihr mutiges Geschenk.

Von Verena Mörzl

An Weihnachten steht für viele Kinder der eigene Wunschzettel im Vordergrund. Sicher, auch Eltern, Großeltern oder Geschwister werden überrascht. Aber in diesem Alter ist die Freude über die neuen Geschenke unter dem Christbaum riesig. Eine zehnjährige Fremdingerin hat in diesem Jahr die Rollen getauscht und war so großzügig, wie man es sich selbst als Erwachsene oder Erwachsener kaum vorstellen kann: Sie spendete dreißig Zentimeter ihrer Haarpracht.

Auf die Idee für die Spende an krebskranke Kinder brachte sie ein Fernseh-Beitrag. Sie erzählte ihren Eltern davon. „Ich wollte das machen, weil ich so dicke Haare hab, eigentlich wollte ich die Haare nicht schneiden“, sagt Annalena Koglin in einem Telefoninterview mit unserer Redaktion eine Woche vor Weihnachten. Rund zwei Jahre lang trimmte die Zehnjährige ihre Mähne auf die richtige Länge.

Mutter Liane Koglin recherchierte im Internet nach Ansprechpartnern, die mit Haarspenden vertraut sind und fand die Zweithaarmanufaktur Rieswick im westlichen Münsterland ( Nordrhein-Westfalen). Sie erfuhr, dass sie mit ihrer Haarspende mehrere Kinderkrebs-Organisationen unterstützt. In einem Brief, in dem der Zehnjährigen für ihren Mut und die Unterstützung gedankt wird, beschreibt die Zweithaarmanufaktur, dass aus den Haaren und weiteren Zöpfen von anderen Haarspendern eine Perücke für ein haarloses Kind oder Frauen entstehe.

Haarspende zu Weihnachten. Eine junge Fremdingerin traut sich

Vor einigen Tagen schließlich war der große Moment gekommen. Annalenas Mutter ist gelernte Friseurin und so erfolgte der Haarschnitt zu Hause in gewohnter Umgebung. Denn es sollte sich zeigen, dass die Fremdingerin all ihren Mut zusammennehmen musste, um sich die Haarpracht abschneiden zu lassen. „Meine Schwester hat mich getröstet, sie hat meine Hand genommen“, erzählt sie weiter, denn in dem Moment sei sie von ihren Gefühlen überrumpelt worden.

Nur kurz habe sie ihren langen Haaren nachgetrauert. Das positive Feedback über die Aktion und ihre neue Frisur trösteten sie, erzählt die Mutter. Auch ihre Freunde hätten sich mit ihr gefreut.

Um anderen Menschen Mut zu machen, sagt Annalena Koglin: „Sie können dann einfach glücklich sein, denn dann haben sie anderen eine Freude gemacht.“ Das Gefühl, andere glücklich zu machen, kannte die Schülerin, aber, sie muss zugeben: „Das hier war größer.“

Wie reagieren Menschen, wenn sie die gespendeten Haare bekommen?

Wie Zweithaar die Lebensqualität betroffener Frauen verbessert, verfolgt die Oettinger Friseurmeisterin Isabella Baur in ihrem Arbeitsalltag regelmäßig. Meistens finden die Menschen kaum Worte, da sie überwältigt sind, wieder mit Haaren durchs Leben gehen zu können, ein Stück Weiblichkeit zurückerlangt zu haben. Baur betreibt in Oettingen das Friseur-Geschäft Element Haar und ein Zweithaarstudio. Sie sagt, dass Menschen oftmals das Schlimmste durchstehen müssen, wenn sie krank werden. Würden dann noch die Haare ausgehen, sei das ein weiterer harter Kampf. Gerade weil Menschen ohne Haare in der Gesellschaft oft stigmatisiert würden, erlangten sie mit einer Perücke neuen Mut und gehen gestärkt voran. Kundinnnen spenden auch in Baurs Geschäft in Oettingen Haare. In einer Säule aus Plexiglas werden die Zöpfe gesammelt und dann an den Bundesverband für Zweithaar-Spezialisten (BVZ) verschickt, sobald die Säule gefüllt ist. In dem Verband ist Element Haar auch Mitglied. Das Ziel der BVZ-Initiative „Rapunzel“ ist es, Menschen in einer besonders schwierigen Lebenssituation zu helfen. Die gesammelten Haare, die die notwendigen Voraussetzungen zur Weiterverarbeitung und Herstellung von Perücken und Haarteilen erfüllen, werden versteigert. Der Verband unterstützt Friseure deutschlandweit bei Interesse.

Annalena Koglin hat bereits Rapunzel gespielt, ihre Haare sollen bald andere Menschen glücklich machen. Ein Schlüsselanhänger von der Zweithaarmanufaktur erinnert sie fortan an ihre gute Tat.

Lesen Sie auch:





Themen folgen