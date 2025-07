30-Jähriger muss in die Zelle nachdem er in Disco zuschlägt

Ein Mann hat in einer Nördlinger Disco einen Security-Mitarbeiter geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, traf der 30-Jährige in der Nacht zum Sonntag mit der Faust dessen Unterlippe. Der Täter war offenbar wütend, weil er die Disco verlassen sollte. Als die Polizei eintraf, beleidigte er die Beamten massiv, sperrte sich gegen eine erforderliche Fesselung und trat auch mit dem Fuß nach ihnen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Nachdem sich der 30-Jährige nicht beruhigen wollte, wurde er in die Gewahrsamszelle gebracht. (AZ)

