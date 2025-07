Fußball-Weltmeister Stefan Reuter kommt nach Nördlingen

Ein Weltmeister kommt ins Ries, wenn der FCB-Fanclub Eichendorffstüble am kommenden Samstag, 26. Juli, sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Als Ehrengast wird Stefan Reuter erwartet. Der gebürtige Dinkelsbühler hat als aktiver Fußballer alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Von 1988 bis 1991 lief er für den FC Bayern München auf und gewann zwei Meistertitel. Nicht weniger erfolgreich war seine Zeit bei Borussia Dortmund, wo Reuter neben drei weiteren Meisterschaften 1997 auch noch die Champions League gewann. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1990 in Italien Weltmeister und 1996 in England Europameister.

Zu Reuters Trainern zählten große Namen wie Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Giovanni Trappatoni, Berti Vogts und Franz Beckenbauer. Auch nach seiner Spielerkarriere blieb Reuter dem Fußball verbunden. Zuletzt arbeitete er über zehn Jahre erfolgreich als Manager beim FC Augsburg. An Themen wird es also nicht fehlen, wenn Stefan Reuter am Samstag den Fanclub besucht. Nico Lutz, den Fußballfans der Region als aktiver Fußballer und freier Mitarbeiter der Rieser Nachrichten im Ressort Sport bekannt, wird den Ehrengast interviewen. Neben den großen Erfolgen der Vergangenheit wird es auch um den aktuellen Zustand des deutschen Fußballs und die anstehende Bundesliga-Saison gehen.

Stefan Reuter kommt nach Nördlingen: 30 Jahre FCB-Fanclub

Vermittelt wurde der Besuch Stefan Reuters durch das Sanitätshaus Feix, das in Dinkelsbühl eine Filiale betreibt. Im Anschluss an das Interview wird der Weltmeister auch für Autogrammwünsche zur Verfügung stehen. Die Feierlichkeiten des Fanclubs beginnen bereits um 10 Uhr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück und Musik von Michael Thum. Ab 13 Uhr folgen weitere Attraktionen wie Torwandschießen und ein Kinderprogramm. Auch Oberbürgermeister David Wittner, Schirmherr der Jubiläumsfeierlichkeiten, wird am Eichendorffplatz vorbeischauen. Stefan Reuter hat sein Kommen für 18 Uhr zugesagt. Anschließend wird Alleinunterhalter Dieter Geng aus Nördlingen für Stimmung sorgen. (AZ)