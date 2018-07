00:37 Uhr

300 Musiker auf dem Rübenmarkt

In Nördlingen findet am 19. August der große Schwabentag statt

Seit 2008 vergibt der Bezirk Schwaben jährlich die Ausrichtung des Schwabentages. Er richtet sich vorrangig an alle schwäbischen Bürger. Sie können dabei erfahren, welche Vielfalt und Werte die Schwäbische Heimat bereithält – über die eigene Region hinaus. Damit soll der Schwabentag einen Eindruck über ganz Schwaben geben und identitätsstiftende Wirkung haben, so eine Pressemitteilung.

Der Bezirkstag, hat bereits vor zwei Jahren die einstimmige Entscheidung getroffen, den Schwabentag nach Nördlingen zu vergeben. „Das vorgelegte Konzept, diesen Tag der Begegnung zusammen im Rahmen des Citta-Slow-Festivals durchzuführen, hat überzeugt“, sagt Oberbürgermeister Hermann Faul, so eine Pressemitteilung. Und gerade die Intention des Schwabentages passe zum Citta-Slow-Festival, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Auch dort stehen Regionalität, Nachhaltigkeit und die Wahrung von kulturellen und traditionellen Besonderheiten im Mittelpunkt. Insofern ergänze sich der Schwabentag perfekt mit dem Citta-Slow-Festival. Den Verantwortlichen sei es gelungen, viele Städte und Landkreise zur Teilnahme zu bewegen. So werden Informationsstände von Städten und Landkreisen, vom Allgäu bis nach Nordschwaben aufgebaut sein.

Der Schwabentag am 19. August beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, begleitet von der Stadtkapelle Nördlingen. Danach werden Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert und Oberbürgermeister Hermann Faul den Schwabentag eröffnen. Hierzu sind viele Vertreter des Bezirkstages Schwaben und Vertreter vieler Institutionen, Behörden, Firmen und Vereine eingeladen. Die kurze Eröffnungszeremonie wird von einem Knabenkapellen-Ensemble musikalisch umrahmt. Nach der Eröffnung unter dem „Magic-Sky“ auf dem Marktplatz spielt zur Unterhaltung das Bezirks Oldie Orchester.

Derweil stellen sich mehr als zehn Musikkapellen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes an allen Stadttoren auf. Ab 12.45 Uhr marschieren jeweils zwei Musikkapellen zum Rübenmarkt. Am Chor von St. Georg werden die annähernd 300 Musikanten ein Gemeinschaftskonzert spielen. Begrüßt werden sie dort vom Präsidenten des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, dem bayerischen Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer. Nach dem Gemeinschaftskonzert setzen sich dann der Schwabentag und das Citta-Slow-Festival mit einem abwechslungsreichen Programm auf der Bühne am Marktplatz, bzw. den Informationsständen fort. Im Nachmittagsprogramm an diesem Tag stehen ab 14 Uhr die Gruppe „Nordilo“, Gesprächsrunden zum Thema Citta-Slow und eine weitere musikalische Einlage mit den „Montagsbuben“ auf dem Programm.

Der Eintritt zum Schwabentag und auch zum Citta-Slow-Festival ist frei. (pm)

