300 Besucher verfolgen "School of Rock"-Aufführung an Maria Stern

Bigband, Rockbands und Theatergruppe präsentieren in Nördlingen das Projekt "School of Rock".

Einen großartigen Abend haben 300 Zuschauer am Dienstag in der Turnhalle der Maria Stern-Realschule Nördlingen erleben können. Nach fast zwei Jahren coronabedingter Pause war die Freude den Mitwirkenden der Bigband und den Rockbands aus dem Projekt „School of Rock“ , der Theatergruppe und den Zuschauern in der vollbesetzten Halle ins Gesicht geschrieben.

Schulleiter Andreas Kiesl begrüßte kurz die Mitwirkenden und die Gäste, danach führte Andreas Köglmeier (9b) souverän durch das Programm. Die gut 25-köpfige Bigband eröffnete unter der Leitung von Musiklehrer Thomas Pichl den Abend unter anderem mit „Oye Como Va“ von Carlos Santana. Timo Jelich (Trompete), Luis Tremmel (Saxofon) und Marie Beck (Gitarre) stachen hierbei mit ihren Soli hervor. Die Spielfreude und die Begeisterung der jungen Musiker und ihres musikalischen Leiters sprangen sofort auf die Zuschauer über, sodass von Anfang an eine hervorragende, ausgelassene Stimmung in der Halle herrschte.

Der erste Sketch der Theatergruppe unter Leitung von Sabrina Müller nahm die Zuschauer mit auf eine Reise in einer Zeitmaschine. Die Schauspielerinnen und Schauspieler vor allem auch aus den fünften Klassen zeigten große Spielfreude und Talent. Der verantwortlichen Lehrkraft Sabrina Müller gelang es mit ihren Mitspielern hervorragend, die einzelnen Charaktere herauszustellen. Beim nächsten Sketch nahmen vor allem die anwesenden Schülerinnen und Schüler eine Quizfrage für ihren Lehrer mit nach Hause, nämlich: „Was macht Dreipacken minus Zweipacken?" Genau: „Einpacken!“ Im letzten Sketch „Alt, grau und weise!“ wurde deutlich, dass vielleicht erst im Altersheim die späte Erkenntnis einsetzt, dass nicht alles, was die Lehrkörper in der Schule vermittelt haben, überflüssig und unnütz war. Dazwischen wurde das Publikum mit Rock verwöhnt.

School of Rock in Nördlingen ist eine Herzensangelegenheit von Thomas Pichl

Das Projekt „School of Rock“, das aus zwei unterschiedlichen Bands besteht, ist dem Musiker Thomas Pichl eine Herzensangelegenheit. Dabei soll die Begeisterung für gitarrenorientierten Rock in die nächste Generation getragen werden. Wer die beiden Bands mit Klassikern wie „Narcotic“ von Liquido oder „Zombie“ von den Cranberries gehört hat, dem ist klar, dass ihm dies gelungen ist. So sehr, dass es sich auch zwei ehemalige Bandmitglieder, Sophie Eger (Gesang und Klavier) und Jakob Hundsdorfer (Gitarre), nicht nehmen ließen und beim Konzert mitwirkten.

Der Ton und Sound AG unter der Leitung von Christian Eger gelang es in intensiver Arbeit, alle Mitwirkenden ins richtige Licht zu setzen und den Sound hervorragend rüberzubringen.

In seinen Dankesworten war Schulleiter Andreas Kiesl sichtlich von den Darbietungen der Schülerinnen und Schüler überwältigt und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass dieser Abend ab jetzt wieder zum jährlichen Programm gehören wird. Alles in allem eine rundum gelungene Darbietung, die gezeigt hat, wieviel in den Schülerinnen und Schülern steckt und die ein begeistertes Publikum nach Hause entließ, teilt die Schule mit. (AZ)