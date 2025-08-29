Das macht die 300 Jahre alte Barockkirche von Kösingen so besonders

Sie ist ein kleines, aber feines Juwel im Neresheimer Stadtteil Kösingen: die Barockkirche. Vor 300 Jahren ist sie geweiht worden, ihr Patron ist der Heilige Sola. Aus Anlass des Jubiläums feierte der Rottenburger Bischof Dr. Klaus Krämer kürzlich einen Pontifikalgottesdienst im voll besetzten Gotteshaus. Der Würdenträger hat eine besondere Verbindung zum Härtsfeld: In der Abteikirche auf dem Ulrichsberg wurde er 1993 zum Priester geweiht.

Die kleine Barockkirche zeichnet sich durch eine reichhaltige und qualitätvolle künstlerische Gestaltung aus und verdankt dies der von 1619 an über 150 Jahre währenden Zugehörigkeit der Pfarrei zum Benediktinerkloster Neresheim. Denn mit Dominikus Zimmermann (1685-1766), der zuvor den Festsaal der Abtei stuckiert hatte, erhielt ein damals schon berühmter Meister den Auftrag, den Altar zu gestalten. Indem die beiden Seitenaltäre mit dem Hauptaltar zu einer Einheit zusammengefasst sind und in ihrer Anordnung drei Seiten eines Achtecks formen, kommt in dem Altar nicht nur die Dreieinigkeit Gottes symbolisch zum Klingen, sondern auch das Oktogon, das für Vollendung und Auferstehung steht, mithin Himmel und Erde miteinander verbindet. Im Strahlenkranz an der Altarrückwand leuchtet dem Besucher ein plastisches Abbild des Gnadenbildes der „Mutter der schönen Liebe“ aus Wessobrunn, der Heimat Zimmermanns, entgegen. Der Altar gilt als eines der originellsten Werke des Meisters.

Der untere Teil des Turms reicht ins zwölfte Jahrhundert zurück

Älter als die heutige Kirche - die Grundsteinlegung für das Kirchenschiff erfolgte 1720 durch den damaligen Abt Amandus Fischer vom Kloster Neresheim - ist der Turm, dessen unterer Teil ins zwölfte Jahrhundert zurückreicht; dort befindet sich die Sakristei. An dem tief herabreichenden Kreuzrippengewölbe sind zum Teil gut erhaltene Fresken aus dem 13. und 16. Jahrhundert zu sehen. Vorgängerbau des heutigen Gotteshauses war eine kleine, schmale gotische Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Aus spätgotischer Zeit stammt eine Pieta, die in einer Nische an der Südwand aufgestellt ist.

Die Kirche ist ein Symbol des Glaubens in Stein, Christus ist das Fundament und das Maß für jeden Gläubigen, unterstrich Bischof Krämer in seiner Predigt im Pontifikalamt. Er sprach von einem wunderbaren Jubiläum in Kösingen und erinnerte an die Weihe des Gotteshauses im Jahr 1725. Mit dem Heiligen Sola, einem Mitarbeiter des Heiligen Bonifatius, seien seinerzeit die ersten Glaubensboten aus dem Altmühltal aufs Härtsfeld gekommen. Sola wurde in Südengland geboren und starb 1794 im rund 60 Kilometer von Kösingen entfernten Solnhofen in Bayern. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Christianisierung dieser Region. Auf dem Härtsfeld war er als Missionar aktiv und brachte den christlichen Glauben unter das Volk.