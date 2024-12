Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag, 5. Dezember, am Nachmittag in Nördlingen ereignet. Ein geparkter Renault ist laut Polizeibericht auf dem Parkplatz der Firma Baywa in der Hofer Strasse angefahren worde, der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)

