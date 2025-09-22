Icon Menü
31-Jähriger stiehlt Desinfektionsmittel aus Oettinger Krankenhaus - Polizei ermittelt

Oettingen

31-Jähriger soll Desinfektionsmittel aus Oettinger Krankenhaus gestohlen haben

Ein 31-Jähriger steht im Verdacht, Sterilium aus dem Oettinger Krankenhaus entwendet zu haben. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar.
    Ein 31-Jähriger soll im Oettinger Krankenhaus Sterilium entwendet haben.
    Ein 31-Jähriger soll im Oettinger Krankenhaus Sterilium entwendet haben. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

    Mitarbeiter des Oettinger Krankenhauses stellten in den vergangenen Wochen immer wieder fest, dass Behälter mit Sterilium oder nur Flüssigkeit aus Wandbehältern einer Sanitäranlage fehlten. Laut Polizei fiel dem Pförtner ein 31-Jähriger auf, der fast täglich das Krankenhaus betrat, um dort die Sanitäreinrichtung zu benutzen. Am Sonntag, sprach der Pförtner den Mann auf den mutmaßlichen Diebstahl an und verständigte sofort die Polizei. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten eine Flasche mit der abgefüllten Flüssigkeit. Der Mann räumte den Diebstahl ein, die Gründe für die Tat sind noch unklar. Ebenso muss noch die genaue Schadenshöhe ermittelt werden. (AZ)

