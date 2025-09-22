31-Jähriger soll Desinfektionsmittel aus Oettinger Krankenhaus gestohlen haben

Mitarbeiter des Oettinger Krankenhauses stellten in den vergangenen Wochen immer wieder fest, dass Behälter mit Sterilium oder nur Flüssigkeit aus Wandbehältern einer Sanitäranlage fehlten. Laut Polizei fiel dem Pförtner ein 31-Jähriger auf, der fast täglich das Krankenhaus betrat, um dort die Sanitäreinrichtung zu benutzen. Am Sonntag, sprach der Pförtner den Mann auf den mutmaßlichen Diebstahl an und verständigte sofort die Polizei. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten eine Flasche mit der abgefüllten Flüssigkeit. Der Mann räumte den Diebstahl ein, die Gründe für die Tat sind noch unklar. Ebenso muss noch die genaue Schadenshöhe ermittelt werden. (AZ)

