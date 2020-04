vor 53 Min.

32-Jähriger geht auf Pizzaboten und Gastwirt los

Ein Pizzabote und der Wirt sind in einem Nördlinger Stadtteil von einem Kunden geschlagen und beleidigt worden.

In einem Nördlinger Ortsteil hat ein 32-Jähriger zugeschlagen, nachdem er ein Haar auf seiner Pizza gefunden hatte. In Oettingen eskaliert am Freitag ein Streit unter Nachbarn.

In einem Ortsteil von Nördlingen ist es am Freitagabend gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pizzaboten und einem 32-jährigen Kunden gekommen. Zehn Minuten nach Anlieferung des Essens beschwerte sich der Kunde telefonisch über ein Haar, das er im Essen gefunden hatte. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Der Wirt soll daraufhin mit dem Pizzaboten erneut zum Kunden gefahren sein, um den Sachverhalt zu klären. Wie die Polizei weiter berichtet, schmiss der Kunde ihnen dort die Pizza vor die Füße und soll beide beleidigt haben. Dies gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Kunden und dem 22-jährigen Pizzaboten. Als der 51-jährige Wirt dazwischen ging, erhielt er ebenfalls einen Schlag ins Gesicht.

Beim Eintreffen der Polizeistreife wurden außerdem beide Polizisten vom 32-jährigen Kunden beleidigt. Und so soll es schließlich auch weitergegangen sein. Während der Anzeigenaufnahme schimpfte der Mann weiter auf die Beamten, den Gastronom und auch den Pizzaboten. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest beim Kunden ergab laut Polizei einen Wert von einem Promille.

Streit unter Nachbarn in Oettingen

Einen weiteren Einsatz wegen eines Streits meldet die Polizeiinspektion Nördlingen aus Oettingen. Ein 29-jähriger Mann war am Freitag gegen 16.30 Uhr bei seiner Lebensgefährtin. Als er zum Rauchen vor der Haustüre ging, soll er mit dem 43-jährigen Nachbarn in Streit geraten sein. Dieser beleidigte ihn und schubste ihn gegen die Hauswand, wie die Polizei berichtet. Dabei erlitt der 29-Jährige leichte Schürfwunden. Der Nachbar beleidigte auch seine Freundin (29). Der Täter gab wiederum an, vorher von dem 29-Jährigen beleidigt worden zu sein. Die Polizei ermittelt. (RN)

