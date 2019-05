25.05.2019

39000 Euro Zuschuss vom Freistaat

Stadt Nördlingen profitiert

Die Stadt Nördlingen kann heuer mit einem Zuschuss in Höhe von 39000 Euro für die Errichtung eines Museumsdepots für das Rieskrater-Museum rechnen. Das teilt CSU-Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler mit. Die Planung sehe zudem für das nächste Jahr einen weiteren Zuschuss in Höhe von 5700 Euro vor. Außerdem werde „Kunstpfad 2019“ des Landkreises Donau-Ries heuer mit 7000 Euro gefördert. „Das Geld stammt aus dem Topf des Kulturfonds. Die entsprechende Verteilung wurde nun beschlossen“, sagt Wolfgang Fackler.

Bayernweit werden insgesamt 6,5 Millionen Euro für 140 Kulturprojekte ausgeschüttet. Nach Schwaben fließe gut eine Million Euro, so die Pressemitteilung. „Der Kulturfonds unterstützt gezielt Kunst und Kultur in seiner gesamten Vielfalt. Auch das Rieskrater-Museum und der „Kunstpfad“ setzen diesbezüglich einen wichtigen Akzent in unserem Landkreis. Deshalb freue ich mich über die Berücksichtigung“, so Fackler. (pm)

Themen Folgen