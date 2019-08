09:41 Uhr

40-Jähriger randaliert und beleidigt Polizisten

Ein 40-Jähriger hat in Nördlingen Polizisten beleidigt.

Ein Mann hat am Montagabend kurz nach 20 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenstraße randaliert. Nach Angaben der Polizei konnte sich der Mann nicht einmal auf den Beinen halten. Aufgrund seiner stark verwaschenen Aussprache war eine vernünftige Kommunikation mit dem Mann nicht mehr möglich, ebenso war er nicht willens, seine Personalien anzugeben und einen Alkohol-Test zu machen.

Die Beamten nahmen den Mann deshalb in Schutzgewahrsam. Im Streifenwagen und auf der Dienststelle beleidigte er die Beamten mit Worten und obszönen Gesten. Der 40-Jährige durfte die Dienststelle in den frühen Morgenstunden wieder verlassen. In nüchternem Zustand wird er laut Polizei Gelegenheit bekommen, zu den Straftaten Stellung zu nehmen. (pm)

