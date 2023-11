40. Jubiläum: Was das Rieser Tanzzentrum so besonders macht

Seit 40 Jahren ist das Rieser Tanzzentrum in Pfäfflingen ein Treffpunkt für Menschen aller Generationen. Über eine Institution, an die anfangs nur einer glaubte.

Unscheinbar sieht der Eingang ins Rieser Tanzzentrum allemal aus. An einem Dienstagmorgen im Herbst ist der Hof vor der Diskothek leer. Vereinzelt stehen Autos in der Ecke, die Gardinen des Gebäudes sind zu. Während der Woche bleiben die Türen der Tanzbar in Pfäfflingen geschlossen – am Wochenende stehen Leute Schlange, um in das legendäre Lokal zu kommen. Und das schon seit mittlerweile mehr als 40 Jahren. Eine Sache war dem Gründer Rudi Götz im Laufe der Zeit besonders wichtig.

Schon vor Rudi Götz' Zeit war die Brückenstraße 1 im Nördlinger Stadtteil Pfäfflingen eine Anlaufstelle für Tanz und Musik: Der Vater von Götz stellte den Gasthof für Feiern zur Verfügung. "Damals fanden immer Veranstaltungen im 14-tägigen Turnus statt", sagt Götz, "auf der Bühne spielten verschiedene Bands und die Leute kamen zum Tanzen." Als er dann mit 31 Jahren beschloss, die Veranstaltungsstätte zu vergrößern, traf er erst mal auf Ablehnung. Die Zeit sei schwierig gewesen, das Interesse an solchen Lokalen immer geringer geworden. "Mein Vater hat mich damals gefragt, ob ich spinne", sagt er lachend. Überzeugt, dass seine Idee gut sei, war der Gründer schon von Anfang an: "Warum ich so sicher war, weiß ich nicht mehr."

Die Drehbar in Pfäfflingen ist für alle Altersklassen ein Highlight

Mittlerweile hat Götz die Organisation des Lokals an seinen Sohn Markus abgegeben. Neben dem Rieser Tanzzentrum gehört ihnen auch das mexikanische Restaurant Cantina Diablos in der Nördlinger Altstadt und eine Gaststätte direkt neben der Disco. Unter der Woche stehen im Tanzzentrum die Stühle auf den Tischen, der Raum ist dunkel.

Im Erdgeschoss der Tanzbar befindet sich eine Besonderheit: eine Drehbar. Beim Betreten quietschen die Schuhe von Markus Götz, der Boden klebt. Während die Drehbar Schwung aufnimmt, erzählt er, dass die Geschwindigkeit vielen Gästen zu gering sei. "Mir fällt keine andere Gaststätte ein, die eine Drehbar hat", sagt er. Klar kenne man so etwas von Volksfesten, in Gasthäusern habe er so etwas jedoch noch nie gesehen. Die Drehbar, die schon seit 1976 ihre Runden dreht, sei bei allen Altersklassen beliebt. "Es kommt auch mal vor, dass ein Senior neben einem Jugendlichen sitzt", so Markus Götz, "die Drehbar hat etwas Nostalgisches, ist jedoch auch für junge Menschen ein Highlight."

Bei "Landwirt sucht Frau" kommen Gäste aus ganz Bayern nach Pfäfflingen

Ende Oktober fand eine der beliebtesten Veranstaltungen des Rieser Tanzzentrums statt: Zu "Landwirt sucht Frau" fahren Bauern aus ganz Bayern und Baden-Württemberg mit ihren Traktoren auf Götz' Hof. Rudi Götz erzählt, dass eine Mitarbeiterin circa 2008 auf die Idee gekommen sei. "Anfangs wurde noch darüber gelacht, mittlerweile kommen Gäste aus Schwäbisch Gmünd und aus Franken."

Im Oktober 1983 feierte das Rieser Tanzzentrum große Eröffnung. Die Familie Götz hat die Flyer von damals noch zu Hause. Foto: Nicolas Friese

1983 bringt Rudi Götz ein Novum ins Ries, welches davor eher aus Großstädten bekannt war: Er buchte DJs statt Bands. Das war früher nochmals ein größerer Aufwand als heutzutage – "die Platten für die DJs mussten wir alle besorgen". Reihenweise seien im Lokal Schallplatten gestanden, gelohnt habe sich der Aufwand trotzdem. Mithilfe der ganzen Familie Götz und vieler Bekannter fanden Mitte der 1980er-Jahre an fünf Tagen pro Woche Veranstaltungen im Rieser Tanzzentrum statt, dreimal mit DJs und zweimal mit Band. Mit dabei waren bekannte Musikerinnen und Musiker, unter anderem auch Wolfgang Petry. Bei der Organisation haben alle mitgeholfen: "Meine Frau Erna war teilweise auch als Türsteherin im Einsatz", erzählt Rudi Götz, "damals hatten wir fast jeden Tag volles Haus." 1987 war dann aber erst mal Schluss.

Rudi Götz: "Das Rieser Tanzzentrum ist authentisch geblieben"

Wegen des hohen Andrangs stieg Mitte der 1980er-Jahre in Pfäfflingen die Unzufriedenheit mit der Disco: "Überall standen Autos und die Anwohner beschwerten sich", sagt Rudi Götz. Als sich dann im EGM-Center in Nördlingen die Möglichkeit ergab, ein neues Lokal zu eröffnen, schlug Götz zu. Gefeiert wurde in Pfäfflingen nur noch am Wochenende, so wie heute auch. Mittlerweile kümmert sich Markus Götz um das Management und leitet die Lokale. "Viele Entscheidungen diskutieren wir aber gemeinsam in der Familie", sagt er. Rudi Götz erzählt, es sei ihm anfangs schwergefallen, sich herauszunehmen, "mittlerweile ergänzen wir uns ganz gut". Viel habe der Gründer außerdem seiner Frau Erna zu verdanken, die oft die Arbeit hinter den Kulissen geleistet habe.

Seit der Corona-Pandemie hat der Betrieb wieder Fahrt aufgenommen. Kurz nach den Lockerungen seien die Leute angestanden, "manche sogar zwei Stunden vor der Eröffnung", sagt Rudi Götz. "Als wir dann keine Gäste mehr hereingelassen haben, haben einige versucht, mit einer Leiter über das Fenster einzusteigen", erinnert sich Markus Götz. Nach einem Grundsatz des Vaters leitet er weiterhin das Geschäft: "Wir sind erfolgreich, weil wir so geblieben sind, wie wir sind." Trends habe man nur bedingt verfolgt, den eigenen Stil habe man immer beibehalten. Rudi Götz: "In den vergangenen 40 Jahren sind wir authentisch geblieben, das macht uns aus."