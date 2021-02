06:00 Uhr

400 Tablets für Schüler in Nördlingen

Die Stadt Nördlingen investiert in die digitale Infrastruktur. Das Homeschooling soll somit erleichtert werden.

Die Stadt Nördlingen hat die Digitalisierung von Schulen weiter vorangetrieben. So wurde im Rahmen von Förderprogrammen des Freistaats Bayern an sämtlichen unter der Trägerschaft der Stadt stehenden Schulen die digitale Bildungsinfrastruktur erneuert. Zu den Förderbereichen gehört die IT-Grundstruktur ebenso wie digitale Endgeräte. Rund 400 iPads konnte die Stadt jüngst in Empfang nehmen, so eine Pressemitteilung.

Oberbürgermeister David Wittner sagt: „Damit unsere Schulen insbesondere die Anforderungen an einen pädagogisch ausgereiften Distanzunterricht, sogenanntes Homeschooling, erfüllen können, war es uns ein sehr wichtiges Anliegen, die notwendige Ausstattung schnellstmöglich bereitzustellen.“ Nachdem der jeweilige Bedarf mit den Schulen abgestimmt war, wurden bereits Mitte 2020 unter anderem mobile Endgeräte (Tablets, Notebooks) sowie neue PCs für Unterrichtszwecke und Schulverwaltung europaweit ausgeschrieben. Darüber hinaus werden im Rahmen dieser Ausschreibung die konventionellen Schultafeln durch interaktive iBoards getauscht, Lehrer-PCs und Dokumentenkameras für jedes Klassenzimmer beschafft, flächendeckendes Schul-WLAN eingerichtet und neue Schülerarbeitsplätze (Thin-Clients) bereitgestellt.

iPads für Nördlinger Schulen

EDV-Sachgebietsleiter Georg Kugler würdigt die sehr gute Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Personen in den Schulen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bei der Auswahl wurde ein großer Schwerpunkt auf schulübergreifende Einheitlichkeit der Geräte gelegt. Diese werden von der städtischen EDV fertig eingerichtet und mit Apps bestückt. Die Schulen können diese nach der Lieferung sofort einsetzen. Insgesamt waren im Haushalt 2020 für Maßnahmen, wie die Herstellung von Glasfaseranschlüssen für die Schulgebäude, Lehrerdienstgeräte oder auch Tablets für benachteiligte Schüler rund 775.000 Euro für die Digitalisierung der Nördlinger Schulen eingeplant, weitere 63.000 Euro für den Schulverband Kleinerdlingen-Ederheim. Diese Mittel sind bereits seit Sommer über Auftragsvergaben gebunden, die Geräte werden derzeit ausgeliefert.

Für das Jahr 2021 sind für die Nördlinger Schulen weitere 375.000 Euro sowie für den Schulverband Kleinerdlingen-Ederheim 8500 Euro geplant. Die Anschaffungen werden in erheblichem Umfang von Bund und Land bezuschusst. So erwartet die Stadt Nördlingen Zuschussmittel in Höhe von insgesamt 773.000 Euro, für den Schulverband Kleinerdlingen-Ederheim wurden 35000 Euro beantragt. Weiteren Aufwand, so unter anderem die Personalkosten für Wartung und Betrieb der Tablets, muss die Stadt bis dato zusätzlich selbst finanzieren. (pm)

