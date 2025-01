Unbekannter verursacht 4000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich zwischen Dienstag, 31. Dezember 2024, 16.30 Uhr, und Freitag, 3. Januar 2025, 15.00 Uhr, in Nördlingen in der Sonnenstraße ereignet. Laut Angaben der Polizei wurde dabei ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem unbekannten Unfallverursacher angefahren und dabei am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)

