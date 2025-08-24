Mann geht auf seine Ex und deren Freundin los

Ein 41-Jähriger hat in Maihingen seine Ex-Freundin attackiert. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau am Sonntag, gegen 3 Uhr, nach einer Feier von einer Freundin nach Hause gebracht. In der Hofeinfahrt stand plötzlich ihr Ex-Freund und randalierte.

Zunächst trat er gegen das Auto der Freundin, wodurch jedoch kein Schaden entstand. Anschließend stieß der Mann seine Ex-Freundin zu Boden. Sie stürzte und zog sich diverse Schrammen am ganzen Körper zu. Als die Freundin dazwischengehen wollte, stieß der Mann auch sie von sich. Die Frau prallte gegen ein Garagentor, blieb jedoch unverletzt. Warum der Mann auf die beiden Frauen losging, müsse noch ermittelt werden, berichtet die Polizei weiter. Den 41-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)