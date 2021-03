vor 33 Min.

42-Jähriger wird in Amerdingen von fallenden Reifen verletzt

Bei einem Betriebsunfall fällt ein Reifen von einem Stapler auf einen Mann. Der 42-Jährige muss daraufhin im Krankenhaus versorgt werden.

Ein Betriebsunfall hat sich am Montagnachmittag in einer Metallbaufirma in Amerdingen ereignet. Ein Mitarbeiter fuhr mit einem Stapler, der mit etwa fünf Reifen zu je 55 Kilogramm beladen war, zu einem Montagebereich. Dort wollte laut Polizei ein 42-Jähriger die Reifen an eine Walze montieren.

Der Geschädigte musste mit Verletzungen ins Krankenhaus

Beim Abbremsen des Staplers riss das Sicherungsband und die Reifen lösten sich. Der 42-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und wurde von den Reifen getroffen. Er musste mit einer Rippenverletzung im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. (pm)

