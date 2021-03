vor 48 Min.

44-Jähiger stürzt in Nähermemmingen und verletzt sich schwer

Ein Mann aus Nähermemmingen merkt, dass er sich nicht wohl fühlt. Auf dem Weg in sein Büro stürzt er und verletzt sich dabei schwer.

Bei einem Sturz hat ein 44-Jähriger in Nähermemmingen sich schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei führte der Mann am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr eine Kontrolle an seiner Biogasanlage durch. Er fühlte sich dabei unwohl und ging zu seinem Büro. Dort stürzte er an der Eingangstür die Stufen hinunter.

Rettungshubschrauber bringt den Verletzten in die Uni-Klinik Augsburg

Der 44-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Augsburg gebracht. Neben den Rettungskräften waren auch die Feuerwehr aus Nähermemmingen und Baldingen mit insgesamt 18 Mann beim Einsatz dabei. (pm)

