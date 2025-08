47-Jähriger beleidigt Apothekerin in Nördlingen

Ein 47-Jähriger hat in Nördlingen eine Apothekerin beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am vergangenen Dienstag ein Rezept in einer Apotheke einlösen. Da er dieses aber nicht im Original vorlegen konnte, sondern nur eine Fotokopie auf dem Handy, konnte das Rezept nicht eingelöst werden. Dafür hatte der 47-Jährige offenbar kein Verständnis, er geriet in Rage und beleidigte die Apothekerin – die daraufhin die Polizei verständigte. Nun erhält der 47-Jährige eine Strafanzeige. (AZ)

