Autofahrer fährt auf B466 in die Leitplanke: Auto nicht mehr fahrbereit

Ein Verkehrsunfall hat sich am späten Freitagnachmittag an der Einmündung zur B466 in Richtung Munningen ereignet. Der 47-Fahrer eines Pkws kam dort laut Polizeibericht beim Einbiegen in die Bundesstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liege bei mindestens 10.000 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt. (AZ)

