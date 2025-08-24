Erneut Streik bei Oettinger: Mitarbeiter sollen 48 Stunden die Arbeit niederlegen

Nachdem die Verhandlungsrunde am vergangenen Donnerstag keinen Erfolg gebracht hat, wird bei Oettinger Getränke wieder gestreikt: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen vier Standorten dazu aufgerufen, ab Sonntagnacht die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft will mit einem 48-stündigen Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen.

Laura Schimmel, Geschäftsführerin der Gewerkschaft NGG Schwaben, kritisiert laut einer Pressemitteilung: „Die angebotene Entgelterhöhung soll über Verschlechterungen an anderer Stelle erkauft werden. Unter dem Strich bedeutet dies für die Beschäftigten mehr Arbeitsbelastung und ein Minus im Geldbeutel.“ Die angebotene Lohnerhöhung würde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gerade einmal die derzeitige Inflationsrate von zwei Prozent ausgleichen, so Schimmel weiter. Gleichzeitig solle bei den Pausenregelungen und beim Krankengeldzuschuss gekürzt werden. Der Anspruch auf Weihnachtsgeld solle bei Krankheit wegfallen. Ältere Beschäftigte sollen weniger Entlastungstage bekommen, und Erholungstage bei Schichtarbeit sollen wegfallen.

Streit um künftige Bezahlung bei Oettinger geht weiter

Für die Belegschaft des von der Schließung bedrohten Betriebs in Braunschweig habe die Brauerei überhaupt kein Angebot vorgelegt. Die Beschäftigten in Mönchengladbach sollen unbezahlt eine Stunde in der Woche länger arbeiten. „Das ist völlig inakzeptabel und Gift für die Stimmung in den Betrieben. Wir erwarten, dass die Chefetage nicht bei den Beschäftigten streicht, sondern stattdessen ihren Job macht und den Absatzrückgang in den Griff bekommt“, fordert Laura Schimmel. „Wenn die Brauerei endlich aufhört, an den Arbeitsbedingungen herumzuschrauben und allen eine angemessene Lohnerhöhung zahlt, packen die Leute auch sofort wieder motiviert mit an.“ (AZ)