06.12.2019

50 Jahre Grundschule Fremdingen

Die Schulfamilie feiert groß und bunt in der Turnhalle

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Schule Fremdingen fand ein großes und buntes Schulfest in der Turnhalle statt. Zahlreich waren Eltern und Gäste gekommen, um sich das Programm anzusehen.

Zwei Viertklässler führten mit einer pfiffigen Moderation durch die Jahrzehnte und die dazu gehörenden Entwicklungen in der Schullandschaft. Gestartet wurde mit einem Willkommenslied und der Flötengruppe von Herrn Reicherzer. Die Jungen der vierten Klasse zeigten mit Rektorin Faußner-Härtle, wie eine Sportstunde in den Siebzigern ausgesehen haben könnte und wie sie jetzt in Fremdingen aussieht. Die dritte Klasse mit Frau Deißler und Frau Reulein nahm die Besucher in einem lustigen, szenischen Spiel mit in die Welt der Mengenlehre der Achtziger. Dass man mit seinem Körper auch ganz Musik machen kann, zeigten dann die Zweitklässler mit Frau Wizinger bei einem Body-Percussion-Stück über die Schulfamilie. In den 2000ern trugen die Erstklässler mit Frau Nagler das Gedicht vom „Roten Fahrrad“ und in der Dialektversion „Mei roads Radl“ vor und ließen manch „Zuagroasten“ vor der Sprachbarriere stehen. Die Mädchen der vierten Klasse mit Frau Faußner-Härtle überzeugten in den 2010ern mit einem LED-Tanz, der sie im Hallendunkel zu Strichmännchen werden ließ.

Die Jugendkapelle des örtlichen Musikvereins unter Daniel Stimpfle umrahmte schön das Fest und stimmte die Zuschauer mit ihren Songs immer auf das folgende Jahrzehnt ein. Interessant waren auch die Video-Beiträge aus den verschiedenen Jahren. Die Stimmen der Schüler und Lehrer ließen die Besucher an ihren Eindrücken aus ihrer damaligen Schulzeit teilhaben, genauso wie die Schüler des ersten neunten Jahrgangs der Verbandsschule Fremdingen 1969/70, die als Ehrengäste geladen und auch fast vollzählig gekommen waren.

Anschließend stärkten sich die Schüler mit selbst belegten Hamburgern und die Erwachsenen feierten mit Sektempfang und riesigem Buffet. Das Jubiläum war durch enorme, hilfsbereite Unterstützung der Eltern und des Beirates, der Oettinger Schülerfirma Dupf mit ihren Lehrern Fuchs und Sefranek sowie die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde möglich geworden. Unter großem Applaus ging ein gelungenes Schulfest zu Ende, das gezeigt hat, welch tolles Team die Fremdinger Schulfamilie ist. (pm)

Themen folgen