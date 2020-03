11:30 Uhr

50 Jahre Naturschutz im Ries: Das steht in der neuen Chronik

Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried, Rieser Naturschutzverein und Rieser Naturstiftung werden 50 Jahre alt. Ein 212-Seiten-Werk spiegelt die Geschichte wider.

Von Ronald Hummel

Ein Fest ist vergänglich, eindrucksvolle Impulse zum Naturschutz reichen in die Zukunft. Genau das gilt für die 212 Seiten starke Chronik anstelle eines Festaktes zum 50-jährigen Bestehen von Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried, Rieser Naturschutzverein und Rieser Naturstiftung. Sie zeigt die für effektiven Naturschutz unbedingt nötigen Verknüpfungen zwischen Naturschützern, Landwirtschaft und Politik auf, beginnend im großen Umbruch der Flurneuordnung vor 50 Jahren. Vor allem durch die Ausweisung von Schutzgebieten mittels Grundstückskäufen und die Landschaftspflege konnten einzigartige Naturräume mitsamt ihrer Flora und Fauna ihren Platz in der neu geordneten Landschaft behaupten.

Diese Lebensräume gibt es im Ries

Im ersten Teil der Chronik wird der Naturraum Ries als Ganzes dargestellt mit den unterschiedlichen Lebensräumen von Wörnitzauen über Streuobstwiesen und Feldgehölzen bis zu Heidelandschaften, Wäldern und Siedlungen. Verschiedenste Perspektiven aus Geistes- und Naturwissenschaften, Geschichts- und Heimatforschung, Philosophie, Ökonomie, Agrarwissenschaften und etliche weitere Disziplinen fließen dabei zu einer Art „Landschaftswissenschaft“ zusammen. Den zweiten Teil der Chronik umfasst der gelebte Naturschutz , sprich, die Vereine. Bei deren Gründung wurde das Potenzial verschiedenster Fachleute und Gesellschaftsschichten gebündelt, was wiederum zu hoher Akzeptanz bei Behörden und Politik und entsprechender Unterstützung führte. Die Chronik verdeutlicht durch Wort und Bild den persönlichen Einsatz auf allen Ebenen, dokumentiert durch zahllose Fotos: Vereins-Gründerväter, die 1985 von Franz Josef Strauß einen Umweltpreis entgegennehmen (22 Auszeichnungen gab es insgesamt), Helfer, die Seite an Seite mit Landwirten auf Traktoren verschiedenste zugewachsene Landstriche freiräumen, eine kleine Galerie der 11 Ehrenmitglieder, die Übergabe sechsstelliger Fördermittel durch einen gewissen Umweltminister Markus Söder , und immer wieder postkartenreife Naturaufnahmen. Etliche „Aktivisten“ berichten persönlich, Bilderstecken aus Jahrzehnten ziehen vorbei wie ein Film. Der dritte und größte Teil umfasst die Darstellung der 52 Vereins-Schutzgebiete, reich illustriert mit durchwegs professionellen Tier- und Landschaftsaufnahmen, viele davon aus der Luft – so entsteht in vielen Facetten ein Gesamtbild der Artenvielfalt und der malerischen Naturräume im Ries.

Die Chronik wird allen Vereinsmitgliedern und Unterstützern überreicht; Außenstehende können sie gegen eine Spende bei den Vereins-Veranstaltungen bekommen oder sich unter Telefon 09081/801045 an Johannes Ruf oder unter 09081/22852 an Ulrike Prüschenk wenden. Begleitend zum Jubiläum gibt es im Mai eine Führung ins Wemdinger Ried sowie eine Exkursion am Anhauser Weiher (genauere Zeitangaben folgen). Ab 29. April sind im Maihinger Museum Kulturland Donau-Ries Naturfotografien von Helmut Partsch zu sehen.

