500 Spielhäuser zum Bemalen für Nördlinger Kinder

Wie die Stadt Nördlingen und DS Smith den Kleinen eine Freude bereiten wollen.

Weihnachten ist Jahr für Jahr ein schöner Anlass, um anderen eine Freude zu machen. Da in diesem Jahr die Vorweihnachtszeit Covid-19 bedingt ruhiger ausfallen wird, hat sich die Stadt etwas Besonderes einfallen lassen: 500 Kinder-Spielhäuser aus Wellpappe für Nördlinger Kinder. Entwickelt und produziert wurden diese von DS Smith, einem der führenden Hersteller nachhaltiger Verpackungslösungen.

Ein Weihnachtsmarktbesuch mit Karussell, heißen Getränken und Messwürsten ist für viele Kinder ein jährlicher Höhepunkt, der dieses Jahr in Nördlingen so nicht möglich sein wird. Die Stadt Nördlingen teilt jedoch mit: Um dennoch für möglichst viele Kinder eine freudige Überraschung in der Weihnachtszeit parat zu haben, hat die Stadt Nördlingen eine Weihnachts-Aktion ins Leben gerufen. Nördlinger Kinder können sich eins von insgesamt 500 Spielhäusern aus Wellpappe mit nach Hause nehmen.

Spielhäuser Nördlingen: Kinder können die Häuser aus Wellpappe individuell bemalen

„Als wir von der Aktion gehört haben, waren wir spontan begeistert,“ sagt Michael Lamprecht, Cluster Director South bei DS Smith Deutschland/Schweiz. „Unser Designteam hat ein kreatives Spielhaus entwickelt, das ganz wie ein echtes Haus über eine Eingangstür und Fenster verfügt und somit bewohnt werden kann. Das Schönste ist aber, dass es von den Kindern ganz individuell und kreativ bemalt werden kann. So hat am Ende jeder kleine Hausbesitzer sein ganz eigenes Spielhaus.“

David Wittner, Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen sagt: „In diesem Jahr werden viele die Adventszeit über mehr zu Hause sein, als in den Vorjahren. Für uns ist es wichtig, dass wir mit der Aktion ein positives Zeichen setzen und Kindern und ihren Eltern Freude bereiten können.“

Wo gibt es die Spielhäuser zum Bemalen in Nördlingen?

Die Häuser können ab Dienstag, 1. Dezember, in der Tourist-Information am Marktplatz abgeholt werden und sind kostenlos. Zudem ist mit der Aktion ein Gestaltungs-Wettbewerb mit vielen schönen Preisen verbunden. Nähere Informationen hierzu will die Stadt am 1. Dezember 2020 pünktlich zur Ausgabe der Spielhäuser bekanntgeben.

Da die Spielhäuser aus Wellpappe sind, können diese am Ende ihres Lebens ganz einfach ins Altpapier gegeben werden und sind so ein wertvoller Rohstoff für neue papierbasierte Produkte, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung weiter. Dies sei ganz im Sinne der neuen DS Smith Nachhaltigkeitsstrategie „Jetzt. Und zukünftig.“, in der sich der Konzern unter anderem verpflichtet hat, bis 2023 an all seinen Standorten zu 100 Prozent wiederverwertbare oder recycelbare Verpackungen herzustellen. Mehr Informationen hierzu finden Sie unter www.dssmith.com/jetztundzukuenftig. (pm)

