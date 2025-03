Unfall auf der Augsburger Straße: 54-Jähriger mit Kleinkraftrad verletzt

Ein 29-jähriger Autofahrer war am Dienstag auf der Krankenhausstraße unterwegs. Beim Überqueren der Augsburger Straße übersah er einen 54-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad, der auf der Augsburger Straße stadteinwärts fuhr. Da die Ampel ausgeschaltet war, hätte der 29-Jährige dem 54-Jährigen laut Polizei die Vorfahrt gewähren müssen. Beide Fahrzeuge kollidierten, der 54-Jährige stürzte, verletzte sich an Armen und Beinen und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. (AZ)

