vor 38 Min.

545 offene Stellen im Ries

Besonders in der Lagerwirtschaft wird Personal gesucht

Der Arbeitsmarkt im Ries ist weiterhin stabil und „trotz Konjunktur und Winter robust“, sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries sei im Vergleich zum Vormonat gleich geblieben mit 1,5 Prozent. 1196 Menschen seien arbeitslos gemeldet, 19 weniger als im Oktober, und 61 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen liege auf dem gleichen Niveau wie im Oktober. Die Arbeitslosenquote beträgt laut Paul 1,7 Prozent (wie im Vormonat). Im Ries seien 546 Menschen ohne Beschäftigung, einer weniger als im Oktober und 61 mehr als vor einem Jahr. Bei den jugendlichen Arbeitslosen unter 25 nahm die Arbeitslosigkeit zu um 0,3 Prozentpunkte auf aktuell 1,7 Prozent. Bei den Arbeitnehmern ab 50 Jahre beträgt die Arbeitslosenquote im November 1,9 Prozent, das entspricht 205 Personen. 130 ausländische Personen und 58 Menschen mit Behinderung sind arbeitslos gemeldet. Von den insgesamt 546 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 314 Personen (plus 8 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 232 Personen beim Jobcenter (neun weniger als im Vormonat) gemeldet.

Die Arbeitsagentur listet in der Pressemitteilung auch ihre „Top 10 der offenen Stellen“. 43 Arbeitsplätze sind in der Lagerwirtschaft verfügbar, 24 als Maschinen- oder Anlagenführer und 22 im Verkauf. Dahinter reihen sich unter anderem Berufskraftfahrer (19), Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege (18), sowie Berufe in der Metallbearbeitung. (pm)