57 Hektar Freiflächen-Fotovoltaik: Noch gibt es keine Entscheidung

Die Stadt Nördlingen geht weiterhin davon aus, dass der regionale Energieversorger EnBW ODR an der Errichtung von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen nahe den Stadtteilen Dürrenzimmern, Löpsingen und Schmähingen festhält. Das Unternehmen könnte damit einen maßgeblichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Insgesamt handelt es sich um rund 57 Hektar an Flächen, auf denen das Großprojekt umgesetzt werden soll. Der endgültige Beschluss darüber ist in der Firmenzentrale in Ellwangen allerdings noch nicht gefallen.

