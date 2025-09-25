Mann tankt und bezahlt zum zweiten Mal an der gleichen Tankstelle nicht

Ein 57 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Donau-Ries hat am Mittwoch sein Auto betankt, aber die Rechnung nicht bezahlt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht in den frühen Abendstunden in Oettingen Am Sauereck. Der Rechnungsbetrag war 43 Euro. Dem Mitarbeiter der Tankstelle war der Mann bereits bekannt, da er im Juni schon einmal ohne zu bezahlen seinen Pkw betankte. Gegen den 57-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)
Oettingen
