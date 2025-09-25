Icon Menü
57-Jähriger tankt zum zweiten Mal ohne zu bezahlen – Polizei ermittelt in Oettingen

Oettingen

Mann tankt und bezahlt zum zweiten Mal an der gleichen Tankstelle nicht

Der Mitarbeiter der Tankstelle erkennt den 57-Jährigen. Gegen diesen ermittelt jetzt die Polizei.
    Ein Mann hat in Oettingen getankt, dann aber seine Rechnung in Höhe von 43 Euro nicht bezahlt.
    Ein Mann hat in Oettingen getankt, dann aber seine Rechnung in Höhe von 43 Euro nicht bezahlt. Foto: Sebastian Kahnert, dpa (Symbolbild)

    Ein 57 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Donau-Ries hat am Mittwoch sein Auto betankt, aber die Rechnung nicht bezahlt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht in den frühen Abendstunden in Oettingen Am Sauereck. Der Rechnungsbetrag war 43 Euro. Dem Mitarbeiter der Tankstelle war der Mann bereits bekannt, da er im Juni schon einmal ohne zu bezahlen seinen Pkw betankte. Gegen den 57-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

