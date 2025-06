59-Jähriger pöbelt im Weinzelt und gerät mit Sicherheitskraft in Streit

Ein 59-jähriger Messbesucher pöbelte am Mittwoch gegen 00.35 Uhr mehrere Gäste im Weinzelt an, weshalb ihn der Sicherheitsdienst aufforderte, das Zelt zu verlassen. Der betrunkene 59-Jährige weigerte sich laut Polizei allerdings, das Zelt zu verlassen, und schlug mit seinen Ellbogen um sich. Dabei verletzte er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Hinterkopf. Dieser wiederum wehrte sich mit einem Faustschlag ins Gesicht des 59-Jährigen und traf dessen Auge. Der 59-Jährige, der über ein Promille Alkohol im Blut hatte, wurde ärztlich versorgt. Nun wird gegen beide Beteiligte wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)

