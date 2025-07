Auto überschlägt sich bei Merzingen: 60-Jährige verletzt

Eine Autofahrerin hat sich bei Merzingen mit ihrem Fahrzeug überschlagen und wurde dabei verletzt. Laut Polizeibericht fuhr die 60-Jährige am vergangenen Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße von Hohenaltheim in Richtung Mönchsdeggingen. Auf Höhe Merzingen ist die Frau wohl aus Unachtsamkeit nach rechts aufs Bankett gefahren und dann komplett von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam in einem Acker zum Liegen. Die Frau konnte sich selbst aus ihrem Auto befreien, sie erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie ein Schleudertrauma. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. (AZ)

