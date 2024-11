Ein BMW ist zwischen Samstagabend und Sonntagabend An der Reimlinger Mauer in Nördlingen angefahren worden. Anschließend flüchtete die Person, wie es im Polizeibericht heißt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 09081/29560. (AZ)

