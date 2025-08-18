Icon Menü
62-Jähriger in Nördlingen mit 1,6 Promille beim Autofahren ertappt

Nördlingen

Mann fährt in Nördlingen mit 1,6 Promille: So wurde er erwischt

Ein 62-Jähriger trank an einer Tankstelle in Nördlingen eine kleine Flasche Schnaps und stieg dann ins Auto. Wie ihm die Polizei auf die Schliche kam.
    Ein 62-Jähriger trank an einer Tankstelle in Nördlingen eine kleine Flasche Schnaps und stieg dann ins Auto. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Ein 62-Jähriger ist in Nördlingen mit 1,6 Promille von der Polizei ertappt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am vergangenen Sonntagvormittag an einer Tankstelle in der Augsburger Straße eine kleine Flasche Schnaps getrunken und war dann mit seinem Auto davongefahren. Dabei wurde er von zwei Kunden der Tankstelle beobachtet. Da der Mann schon vor dem Konsum des Schnapses nach Alkohol gerochen haben soll, riefen die Zeugen die Polizei. Schließlich konnte der 62-Jährige in der Nürnberger Straße angehalten werden. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Nun erhält der Mann eine Strafanzeige. (AZ)

