Ein unappetitlicher Fall hat am Donnerstag das Nördlinger Amtsgericht beschäftigt. Ein 63-Jähriger soll mit Kot beschmierte Briefe an einen Anwalt und ein Unternehmen im südlichen Landkreis verschickt haben. Deshalb lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft: Beleidigung in zwei Fällen

