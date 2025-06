Vor Schreck gestürzt - 64-Jährige bei Unfall verletzt

Eine 64-Jährige ist bei einem Unfall am Mittwochmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 64-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad im Kreisverkehr der B25. Ein Sattelzugfahrer erkannte die Frau sehr spät, konnte aber noch rechtzeitig bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die 64-Jährige befürchtete eine Kollision mit dem Sattelzug und machte eine Vollbremsung. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Durch den Sturz erlitt sie mehrere Prellungen und Schürfwunden, die ärztlich versorgt werden mussten. Der Sattelzugfahrer, welcher keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgeldes zahlen. (AZ)

