Unsittliches Verhalten bei Festival in Auhausen: 64-Jähriger vom Gelände verwiesen

Weil er sich in unsittlicher Weise in der Öffentlichkeit präsentierte, wurde ein 64-jähriger Mann am Freitag von Besuchern eines Festivals angezeigt. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Badeweihers. Nach den Schilderungen der Zeugen nahm der Mann bestimmte Handlungen an sich vor, obwohl er sich in der Öffentlichkeit befand und das für andere Besucher sichtbar war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde er vom Veranstalter des Geländes verwiesen. (AZ)

